Wieder Proteste in der Region gegen Corona-Maßnahmen

Etwa 4.000 Menschen haben am Montagabend in Städten und Gemeinden der Region gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Die sogenannten Spaziergänge verliefen laut Polizei friedlich.

In Heidenheim und Ulm waren nach Berichten von Augenzeugen jeweils rund 1.000 Frauen und Männer auf der Straße, um gegen die Corona-Auflagen zu protestieren, in Nördlingen waren es 900.

Auch in Heidenheim trafen sich zahlreiche Menschen zu einem sogenannten Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen. Markus Brandhuber

Corona-Proteste: Hunderte von Menschen bei "Spaziergängen"

In den größeren Städten des Ostalbkreises Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd waren es laut Polizei ingesamt etwa 900 Menschen, die sich versammelten und teilweise bei so genannten "Spaziergängen" durch die Straßen zogen. Außerdem habe es erneut zahlreiche, kleinere Veranstaltungen in weiteren Kommunen der Region gegeben, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Corona-Demos waren laut Polizei nicht angemeldet

"In allen Fällen laufen die Ermittlungen noch und wir versprechen uns schon Erkenntnisse, die uns helfen, solche Personen zu identifizieren und ihrer Verantwortung zuzuführen"

Die Polizei war mit zahlreichen Sondereinsatzkräften vor Ort, in Ulm auch mit mehreren Mannschaftswagen. Nach Angaben der Polizeipräsidien von Dienstagmorgen verliefen die Proteste friedlich. Die Aktionen seien nicht angemeldet gewesen, sagte Wolfgang Jürgens vom Polizeipräsidium Ulm dem SWR. Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Verordnung oder das Versammlungsgesetz liefen.