Mehr Freiraum bei privaten Treffen, weitere Öffnungen im öffentlichen Bereich: Ab Montag gelten für viele Landkreise neue Regeln, darunter fallen zum Beispiel der Alb-Donau-Kreis und Ulm.

Ab Montag können sich wieder fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt, teilte das Landratsamt in Ulm mit.

Der Tag vor dem Lockdown in Ulm: Damals blieb der Run auf die Geschäfte aus. Nun soll es langsam wieder losgehen (Archivbild) SWR Sarah Umla

Darüber hinaus können Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Notwendig seien dafür ein Hygienekonzept und eine Begrenzung der Kundenzahl. Nach Bayern dürfen nun außerdem auch Fahrschulen und Flugschulen auf baden-württembergischer Seite öffnen.

Einzelhandel kann "Click and Meet" anbieten

Der Einzelhandel kann nun Terminshopping anbieten, das so genannte "Click and Meet". Dabei darf eine Kundin oder ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche mit einem festen Termin in das Geschäft gelassen werden.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, zum Einkaufen in der Heimatstadt zu bleiben und nicht in Landkreise zu reisen, in denen der Einzelhandel schon öffnen darf.

"Ich kann nur alle darum bitten, nicht wegen einer Hose oder einem Kittel 100 oder 200 Kilometer zu fahren. Das muss noch ein bisschen warten." Gunter Czisch, Oberbürgermeister Ulm

Museen, Galerien und auch zoologische und botanische Gärten können unter Bedingungen öffnen. All diese Schritte sind bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 möglich. Sollte die Zahl der Infektionen wieder so deutlich steigen, dass der Inzidenzwert drei Tage lang über 100 liegt, wird wieder eingeschränkt.

Stadt Neu-Ulm kündigt Öffnung der Bibliothek an

Im bayerischen Neu-Ulm hat die Stadt angekündigt, ab Montag das Stadtarchiv wieder zu öffnen. Am Mittwoch folgt dann die Öffnung der Stadtbibliothek für Ausleihen und Rückgaben, noch nicht zum Aufenthalt. Wenn die Infektionslage es zulasse, gelten ab dem 16. März die regulären Öffnungszeiten. Ob das Edwin Scharff Museum schon bald wieder öffnet, stehe derzeit noch nicht fest.