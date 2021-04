Die Städte Aalen und Schwäbisch Gmünd verschärfen in einigen Bereichen die Coronavorschriften. Die Regeln gelten ab Mittwoch. Grund sei die hohe Inzidenz in beiden Städten.

Die Oberbürgermeister von Aalen und Schwäbisch Gmünd appellieren an die Bürger, große Treffen zu unterlassen (Archivbild Aalen) SWR Frank Polifke

Zu den verschärften Maßnahmen gehört, dass Kinder zweimal wöchentlich getestet werden, bevor sie in die Notbetreuung der Kita dürfen. Das erklärten Thilo Rentschler (SPD), Oberbürgermeister von Aalen, und Richard Arnold (CDU), Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. Auch für das Personal gelte eine Test- und FFP2-Maskenpflicht. Die Städte wollen außerdem die Kontrollen an öffentlich Plätzen verschärfen und teilweise den Zugang einschränken.

"Die Lust, sich zu versammeln, rauszugehen, das ist doch nur allzu verständlich. Aber angesichts der dramatisch hohen Werte ist es nicht ratsam, diesem Bedürfnis nachzugehen. Nicht jetzt." Richard Arnold (CDU), Oberbürgermeister Schwäbisch Gmünd

Am 1. Mai seien nur Kundgebungen erlaubt, keine Demonstrationen. Kundgebungen seien außerdem nur mit einem Hygienekonzept möglich. Gmünds Oberbürgermeister Arnold appellierte zudem an die Vereine, auf Aktionen zum 1. Mai oder auch am Vatertag zu Christi Himmelfahrt zu verzichten.

Ordnungsämter bekommen mehr Personal

Damit überprüft werden kann, ob Corona-Infizierte und Kontaktpersonen die Quarantäneregeln einhalten, bekommen die Ordnungsämter beider Städte weitere Mitarbeiter. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert sich testen zu lassen. Gruppen mit besonders vielen Infektionen sollen mit mehrsprachigen Informationsschreiben aufgeklärt werden.