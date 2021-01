Wohin mit der Corona-Maske, wenn man sie gerade nicht trägt? Ein Mann aus Senden (Kreis Neu-Ulm) hatte eine Idee. Die Frage, ob seine Entdeckung hygienisch ist, bleibt allerdings unklar.

Es ist eine kleines, unauffälliges Plastikmäppchen, transparent und rechteckig. Maske reinlegen, einmal der Länge nach und einmal der Breite nach falten - fertig. Die Schutzhülle ist gerade mal so groß wie eine Scheckkarte.

Hygieneaspekt nicht geklärt

Die Idee stammt von Rudolf Kuntz aus Senden, der den oft unbeholfenen Umgang der Menschen mit der Maske beobachtet hat. "Es ist so ziemlich der einzige Artikel bei mir, der im Moment etwas läuft", sagt Kuntz, der Werbemittel vertreibt und normalerweise auf Pins, Anstecknadeln oder Orden für Faschingszünfte spezialisiert ist.

Nach seiner Darstellung ist der sogenannte "Maskenkeeper" vor allem für Einwegmasken geeignet. Die werden von vielen mehrmals kurz hintereinander getragen - etwa bei kurzen Aufenthalten in Geschäften. Das Plastikmäppchen könne man danach in der Spülmaschine reinigen, rät Kuntz. Was davon aus medizinischer, also aus infektiologischer oder virologioscher Sicht zu halten ist, wenn die Mehrfachverwendung von Einwegmasken begünstigt wird, das wollte keiner der angefragten Experten beurteilen.

Produziert wird das Mäppchen in Deutschland. Es besteht aus PET-Kunststoff so wie Getränkeflaschen, der nach Kuntz' Angaben zu 40 Prozent aus Recyclingmaterialien besteht.