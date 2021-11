Klinik Heidenheim nicht nur wegen Corona überlastet

per Mail teilen

Die aktuellen Corona-Inzidenzen im Kreis Heidenheim sind mit am höchsten im Land. Im Klinikum Heidenheim wird das Personal knapp, Patienten lagen kurzfristig auch schon auf dem Gang.

Das Klinikum Heidenheim ist nach Auskunft des Ärztlichen Direktors, Professor Andreas Imdahl, momentan völlig überlastet. Erste Patienten seien teils sogar schon auf den Gängen untergebracht worden, erklärte er am Donnerstag beim Pressegespräch im Heidenheimer Landratsamt.

"Ich hatte heute Morgen zum ersten Mal die Situation, dass ich zwei Patienten mal kurzfristig auf den Gang legen musste... Ich befürchte, dass wir da wieder hinkommen, dass Menschen auf dem Gang liegen müssen, weil wir sie anders nicht mehr versorgen können."

Die Inzidenzen im Kreis Heidenheim sind seit Tagen vergleichsweise hoch. Inzwischen hat das Klinikum auch eine zweite Corona-Station eingerichtet. Der Ärztliche Direktor berichtete am Donnerstag zugleich von Personalmangel, Beschäftigte seien teils selber krank oder ausgelaugt.

"Das zwingt uns dazu, Stationen zu schließen, und jetzt kommt die vierte Welle dazu. Wir haben eine weitere große Station in einen Covid-Bereich umgewandelt, der dann natürlich wieder personalintensiver ist. Das Personal, das aber kaum da ist, muss also aus anderen Bereichen umgeschichtet werden. "

Das führe dazu, dass nicht mehr genügend betreibbare Betten im Non-Covid-Bereich verfügbar seien. Im Gegensatz zum vorigen Jahr sei das Klinikum schon jetzt voll mit Nicht-Covid-Patienten, die teils sehr krank seien. Im vorigen Jahr waren Patienten aus Sorge vor Corona gar nicht erst ins Krankenhaus gekommen, so der Ärztliche Direktor.

Inzwischen werden planbare Operationen wieder geschoben. Das Ärzteteam teilt jeden Tag die anstehenden Eingriffe in Kategorien ein, beispielsweise: Welche sind Notfälle? Und welche "nur" dringlich? Notfälle müssen behandelt werden – und können es auch, darauf legt der Klinikchef Wert. Bei den dringlichen Fällen muss entschieden werden, was geht – und was nicht.

Auch in anderen Klinik-Bereichen gebe es Probleme, beispielsweise in der Kinderklinik. Diese sei in den ersten beiden Wellen nahezu leer gewesen. Jetzt sei sie wegen des RS-Virus überfüllt. Trotz der angespannten Situation ist die Notfallbehandlung im Klinikum aber weiter gewährleistet.

Suche nach Gründen für die Infektionsentwicklung

Bei dem Treffen im Landratsamt Heidenheim wurden am Donnerstag mehrere Gründe für die Infektionsentwicklung genannt. Demnach sorgt nicht nur das feuchtkalte Wetter für viele Infektionen. Es könnte aber mit ein Grund sein, hieß es.

Ein weiterer Grund für die vergleichsweise hohe Inzidenz könnte sein, dass im Kreis Heidenheim deutlich weniger Menschen gegen Corona geimpft sind, als im Landesdurchschnitt. Andererseits sei das Vorgehen im Landkreis beim Aufdecken von Corona-Fälle sehr gründlich. So lässt das Gesundheitsamt beispielsweise auch von Familienmitgliedern positiv getesteter Menschen Abstriche machen, sobald diese leichte Symptome zeigen. Möglicherweise kommen dadurch mehr Positiv-Fälle ans Licht.

Impfungen gegen Corona: Quote im Kreis Heidenheim bei knapp 57 Prozent

Mehr als 77.300 Menschen im Kreis Heidenheim waren bis Ende Oktober zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Knapp 75.500 gelten inzwischen als durchgeimpft und haben sogenannte Vollimmunisierung. Das geht aus Daten des baden-württembergischen Sozialministeriums hervor.

Damit sind momentan knapp 57 Prozent der Bevölkerung im Kreis Heidenheim geimpft. Das sind allerdings fünf Prozent weniger als im Landesdurchschnitt. Zum Vergleich: Im Alb-Donau-Kreis liegt die Impfquote bei 62 Prozent, im Ostalbkreis bei 62,1 Prozent und im Kreis Biberach bei 60 Prozent. Die Heidenheimer Kreisverwaltung will nun mit einer neuen Impfkampagne und mit sogenannten Pop-Up-Impfzentren versuchen, die Inzidenz zu senken.

Der Kreis Heidenheim will die Inzidenzen senken und startet eine neue Impfkampagne SWR Frank Polifke

Brandbriefe ans Land mit der Forderung nach mobilen Impfteams

Landrat Peter Polta verwies in dem Zusammenhang auch auf zwei Brandbriefe, die er nach eigenen Angaben geschrieben hat. Darin habe er vom Land mobile Impfteams gefordert. Ein solches Team, das nun aus Ulm vorrangig im Kreis Heidenheim impfen soll, sei nicht ausreichend, so der Landrat. Inzwischen stellt der Landkreis in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten eigene Impteams zusammen.