per Mail teilen

In der Stadt Ulm hat die 7-Tages-Inzidenz einen neuen Rekordwert erreicht. Laut RKI liegt sie am Dienstag bei 1.036 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 103 Punkte gestiegen. Ähnlich stark gestiegen sind die Inzidenzen im Alb-Donau-Kreis sowie in den bayerischen Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg. Das RKI meldet für diese Landkreise Inzidenzen um 960.