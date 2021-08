per Mail teilen

Die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm steigt weiter und liegt aktuell bei 47,9. Falls auch am Freitag der Schwellenwert von 35 überschritten wir, gelten auch im Kreis Neu-Ulm vom Wochenende an wieder strengene Corona-Regeln, die beispielsweise im Kreis Dillingen schon in Kraft sind. Maximal 1.500 Besucher dürfen dann beispielsweise zu einem Fußballspiel auf den Sportplatz. Für die gilt ausnahmslos die 3-G-Regel: Geimpfte und Genesene dürfen Tore bejubeln, Getestete auch, wenn der Test nicht älter als zwei Tage ist. Gleiches gilt dann bei kulturellen Openair-Veranstaltungen. Und wer zum Einkaufen geht, muss die FFP2 Maske schon auf dem Parkplatz des Händlers aufziehen, drinnen sowieso, genauso wie Museumbesucher.