Corona-Impfungen mit Novavax angelaufen

Zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben sind die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff der Firma Novavax angelaufen. In Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und im Kreis Heidenheim ging es am Mittwoch los. "Terminbuchungen mit Novavax ab sofort an ausgewählten Standorten verfügbar", heißt es auf der Internet-Seite des DRK Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm. Ab 12 Uhr mittags waren Termine für die Impfstützpunkte im Ulmer Blautalcenter, in den Heidenheimer Schlossarkaden sowie in Ehingen freigeschaltet. Der Kreis Günzburg bietet Impfungen ab Donnerstag an, der Kreis Neu-Ulm ab Freitag, zunächst nur in Weißenhorn. Der Ostalbkreis folgt dann am Montag - Termine für Aalen und Schwäbisch Gmünd lassen sich bereits jetzt auf der Internetseite des Landratsamtes buchen.