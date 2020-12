Start mit Biontech-Impfstoff gegen Covid-19 in der Region 103-Jährige bekommt in Ulm die erste Impfung gegen Corona

In Ulm und im Landkreis Neu-Ulm haben am Sonntag die ersten Menschen Impfungen gegen Covid-19 bekommen. Der Impfstart verlief allerdings nicht überall in der Region reibungslos.