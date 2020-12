Auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus wurde lange gewartet, nun beginnen am Sonntag auch in der Region die ersten Corona-Impfungen: im Ostalbkreis, in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg sowie in Ulm.

Gleich nach den Feiertagen geht’s los: In der Pflegeeinrichtung Bethesda in Ulm sollen am Sonntag ab 13 Uhr zunächst 65 Senioren und 20 Beschäftigte von einem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes geimpft werden, teilte der Leiter der Einrichtung, Volker Ehret mit. Vier Ärzte haben die Senioren und Betreuer vorab über die Impfung aufgeklärt und Fragen beantwortet. Das Gesundheitsministerium des Landes hatte sich dafür entschieden, die Impfungen im Bethesda zu beginnen, weil in dem Heim bislang nur einzelne, symptomfreie Infektionen nachgewiesen wurden.

Auch in der Region beginnen nach den Weihnachtstagen die Schutzimpfungen gegen Corona. dpa Bildfunk Friso Gentsch

Impfstart in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg

Im Kreis Neu-Ulm startet am Sonntag das Impfzentrum in Weißenhorn. Zusätzlich wird ein mobiles Team in einem Seniorenheim mit den Corona-Impfungen beginnen. Nach Auskunft der Landratsämter in Neu-Ulm und Günzburg stehen zunächst jeweils 100 Impfdosen zur Verfügung. Die Behörden rechnen aber mit einer größeren Impfstoffmenge ab dem 28. Dezember.

Im Kreis Günzburg gibt es zwei Impfzentren: in Günzburg und in Krumbach. Landratsamt Günzburg

Impfungen auch für Klinikpersonal

Im Kreis Günzburg wird ab Sonntag zunächst das Klinikpersonal der Kreiskliniken geimpft sowie Bewohner des Kreisaltenheims in Burgau. Landrat Hans Reichhart zeigte sich erleichtert, dass die Schutzimpfungen nun endlich beginnen können. Eingerichtet sind bereits die beiden Impfzentren in Günzburg und Krumbach. Ab Januar sollen sie in Betrieb gehen. Beide seien gut mit öffentlichen Verkehsrmitteln zu erreichen, so das Landratsamt.