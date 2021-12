Corona: Impfen im Ulmer Münster

Im Einkaufszentrum, im Club, in der Schule und jetzt auch in der Kirche: Am Mittwoch nach Weihnachten kann man sich im Ulmer Münster gegen Covid-19 impfen lassen. Es winkt eine Belohnung.

Die Stadt, die evangelische Kirche und eine Ulmer Hausarztpraxis haben sich für diese Impfaktion zusammengeschlossen. Am Mittwoch, dem 29.12., wird im Münster geimpft. In einer Seitenkapelle, in der auch geheizt ist, sollen bis zu 400 Menschen die Impfstoffe von Biontech und Moderna bekommen. Die Kirchengemeinde biete den Raum gerne an, sagt der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, denn die Stadtgesellschaft müsse angesichts der Corona-Pandemie zusammenhalten. "Je mehr Menschen geimpft sind, umso besser kann man wieder das normale Leben führen." Gohl hofft, dass der außergewöhnliche Ort auch Menschen motiviert, die sich bisher noch nicht impfen haben lassen. Zwischen 10 bis 17 Uhr werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Es gibt keine Terminvereinbarung. Mitzubringen sind Impfheft, Personalausweis und Krankenversichertenkarte. Ticket für Münsterturm Wer sich impfen lässt, erhält gratis ein Ticket für die Besteigung des Münsterturms. Der Turm wird am 1. Februar wieder geöffnet. Vor einem Jahr war er zunächst wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Im Sommer wurden dann Schäden an den Treppen festgestellt. Nach dem Einbau neuer Steinstufen kann der Turm wieder bis zu einer Höhe von 70 Metern bestiegen werden. Nach dem Einbau neuer Stufen wird der Münsterturm am 1. Februar wieder geöffnet Münsterbauhütte