Im Kreis Neu-Ulm müssen in den nächsten Tagen Impftermine gestrichen oder verschoben werden. Laut Landratsamt wird derzeit zu wenig Impfstoff geliefert. In anderen Kreisen beginnt heute aber die Impfung in den Kreisimpfzentren für diejenigen, die vorab einen Termin reserviert hatten.