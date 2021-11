Ulmer Psychiatrie-Professor hält Impfpflicht im Notfall für angemessen

Wie kann man Menschen dazu bewegen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen? Der Ulmer Psychiater Manfred Spitzer über eine Impfpflicht und das Gespräch mit Skeptikern.

Das Gesundheitssystem in Deutschland könnte schon bald an seine Grenzen stoßen, das sagte der Ärztliche Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, Manfred Spitzer, am Montag im SWR-Interview. Es könnte bei weiter steigenden Inzidenzen schon in zwei Wochen soweit sein. "Dann könnte es sein, dass der Staat seiner Pflicht, für die Gesundheit der Leute zu sorgen, nur noch dann nachkommen kann, wenn es eine allgemeine Impfpflicht geben wird", so der Psychiater.

Manfred Spitzer äußerte sich im SWR-Interview dazu, das Gespräch mit Impfskeptikern zu suchen SWR

Der Corona-Impfstoff sei besser als alle anderen Impfstoffe und nicht gefährlicher. Seiner Meinung nach sei es Unfug, von einer Gefahr zu reden. "Wir haben über sieben Milliarden Menschen geimpft", so Manfred Spitzer, "und die Meldesysteme funktionieren. Wenn es da irgendwas an Nebenwirkungen gibt, dann wissen wir das."

Manfred Spitzer: Gerade in der Coronakrise sind viele zu Verlierern geworden

Es sei aber am besten, mit Impfskeptikern zu reden und ihnen zuzuhören. "Es ist wichtig, zu gucken, wo denn die Ängste der Menschen sitzen." Man wisse aus Forschungen zu Verschwörungstheorien, dass vor allem Menschen auf der Verliererseite erst einmal bei ihren Ängsten abgeholt werden müssten. Gerade in der Coronakrise seien viele zu Verlierern geworden, zum Beispiel, weil der Beruf plötzlich nicht mehr möglich war, sich Verunsicherung breit gemacht hat oder gar ein Angehöriger gestorben ist.

"Dieses Gefühl, den anderen geht es gut und mir nicht - das ist ein Nährboden für den Gedanken, sich nicht impfen zu lassen."

Die Angst vor der Impfung sei eine Angst vor etwas Unbestimmtem. Diese Ängste müssten ernster genommen und mit einer besseren Aufklärung beantwortet werden. "Wir haben leider viele Menschen, die den größten Unfug ins Netz stellen und viele Menschen, die das in ihrer Filterblase glauben."

Ulmer Psychiatrie-Professor Spitzer: Zuhören und Sorgen ernst nehmen

Zuhören und Sorgen ernst nehmen, seien sie zunächst auch noch so absurd. Dieses Konzept sei aus der Psychotherapie bewährt. Nur so habe man eine Chance, die Impfskeptiker zu erreichen, meint Spitzer. "Man muss dann die Leute aber auch an ihrer Verantwortung packen und ihnen ganz klar sagen: Ihr bringt Leute um mit Eurem Verhalten." Auf diese Spitze müsse man es jetzt treiben. "Denn wir haben im Moment wirklich die Pandemie der Ungeimpften. Wir wären das ganze Problem los, wenn wir hundert Prozent Geimpfte hätten."