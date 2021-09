So lief die Corona-Impfaktion am Heubacher Rosenstein-Gymnasium

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres konnten sich am Dienstagnachmittag Kinder und Jugendliche in einem Heubacher Gymnasium (Ostalbkreis) gegen das Coronavirus impfen lassen. Aber wie viele kamen?

Der Wartebereich in der Mensa des Rosenstein-Gymansiums in Heubach war schon zu Beginn der Impfaktion gut gefüllt, sehr zur Erleichterung von Rektor Johannes-Josef Miller. Er sieht die Gefahr einer vierten Welle und hofft, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler durch die Impfungen geschützt sind.

Impferwartungen erfüllt

Letztlich sind am Dienstag rund 60 Impfwillige zu der Aktion ins Gymnasium gekommen. Etwa so viele hatte Rektor Miller erwartet. Auch die 17-jährige Chiara hat sich an diesem Nachmittag impfen lassen. Die Jugendliche war allerdings nicht von Anfang an begeistert. "Ich mache es, damit ich ein bisschen freier bin und wegen der Schule, damit ich mich nicht dauernd testen lassen muss", sagt sie. Für Chiaras Mutter war es keine Frage: Wenn die Tochter einverstanden ist, darf sie sich impfen lassen. Sie selbst sei Risikopatientin.

Am Rosenstein-Gymnasium in Heubach konnten sich Kinder und Jugendliche impfen lassen SWR Frank Polifke

Allerdings seien nicht alle Eltern so positiv zur Impfung der Kinder und Jugendlichen eingestellt gewesen. Erst seit Mitte August gibt es für Zwölf- bis 17-Jährige überhaupt eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Zuvor hatte die Stiko nur Jugendlichen mit Vorerkrankungen die Impfung empfohlen.

Gleicher Ablauf wie bei der Erwachsenenimpfung SWR Frank Polifke

Impfung der Jugendlichen läuft wie Erwachsenenimpfung

Der Ablauf bei den Jugendlichen in Heubach sei der Gleiche wie bei der Erwachsenenimpfung. "Gleiche Dosis, gleicher Impfstoff", erklärt Ärztin Raife Balci. 90 Dosen des Vakzins von Biontech hatte sie vorbereitet. Auch der Impfstoff von Johnson&Johnson lag bereit, allerdings nur für Eltern - falls sich jemand spontan ebenfalls impfen lassen wollte.