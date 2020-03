In der Region bilden sich immer mehr Hilfsinitiativen für Senioren und Menschen in häuslicher Quarantäne. In Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen nehmen die Stadtverwaltungen die Organisation selbst in die Hand. „Gmünd hilft“ heißt das neue Netzwerk, an dem auch das Rote Kreuz, die Bezirksämter und das Seniorennetzwerk beteiligt sind. Wer eine Hotline wählt, bekommt ehrenamtliche Hilfe beim Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten oder beim Ausführen des Hundes. Auch persönliche Gespräche am Telefon bei Einsamkeit und Verunsicherung sollen möglich sein. Ähnliches plant die Stadt Aalen unter dem Motto „Aalen hält zusammen“. Auch die Stadt Ellwangen sucht noch Ehrenamtliche für die Initiative „Ellwangen hilft sich“ – für alle Menschen, die Unterstützung brauchen.