Die Bundeswehr plant mit 13 Soldatinnen und Soldaten die Behandlung von Corona-Kranken in Indien zu unterstützen. Leitverband soll dabei das Sanitätsregiment 3 aus Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) sein.

Koordiniert wird der Einsatz vom Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz. Noch sei unklar, wie viele Kräfte zur Unterstützung nach Indien entsandt werden sollen. Das deutsche Kontingent der Soldatinnen und Soldaten liegt bei 13. Nach SWR-Informationen kommen derzeit sieben davon aus Dornstadt, drei aus Koblenz, die übrigen aus Köln, Hamburg und Feldkirchen. Die Beteiligten kamen im Laufe des Freitags in Dornstadt zusammen und wurden für Indien eingekleidet und - unter anderem mit Sonnen- und Insektenschutz - ausgerüstet werden. Von Dornstadt aus fuhren sie um Mitternacht nach Köln. Am Samstagmorgen um halb zehn ging es dann nach Neu-Delhi.

Der Einsatz der Bundeswehr umfasst auch den Betrieb einer solchen Sauerstoff-Aufbereitungsanlage Sanitätsdienst Bundeswehr

Personal und Material kommen aus mehreren Bundesländern. Der Einsatz umfasst etwa den Betrieb einer Sauerstoff-Aufbereitungsanlage. Diese kommt aus der Nähe von Hannover. Sie soll kommende Woche nach Indien verlegt werden.

Indien benötigt dringend Sauerstoff

Fehlender Sauerstoff ist in Indien eins der größten Probleme. Am Freitag meldeten die indischen Gesundheitsbehörden erneut einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen. 386.452 Menschen infizierten sich demnach neu mit dem Coronavirus. Die Soldatinnen und Soldaten, die nach Indien aufbrechen, sollen daher nach bisherigen Erkenntnissen geimpft sein.