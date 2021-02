per Mail teilen

Die baden-württembergischen Landkreise der Region haben bislang noch keine neuen Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens verhängt. Im Alb-Donau-Kreis liegt der Inzidenzwert aktuell bei 67 und in der Stadt Ulm bei 71. Hier könnte also eine nächtliche Ausgangsbeschränkung tatsächlich bald kommen, weil die Grenze von 50 seit längerem überschritten ist. Derzeit prüft man das, ein Beschluss allerdings liegt noch nicht vor. Im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim hingegen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit mehreren Tagen unter der 50er-Grenze. Insofern ist eine Ausgangssperre dort kein Thema. Anders in den bayerischen Kreisen. Für den gesamten Freistaat gilt nach wie vor die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.