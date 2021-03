Gegner von Corona-Maßnahmen demonstrieren am Nachmittag in Ulm erneut gegen weitere Verschärfungen. Vor einer Woche gab es schon einmal in Ulm einen Autokorso mit 80 Fahrzeugen – damals aber im Feierabendverkehr, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Deshalb hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen die Auto-Demo zwar genehmigt, aber nicht mehr im Feierabendverkehr. Geplant sind drei Runden über den Ulmer Altstadtring. Die Demo soll rechtzeitig vor dem beginnenden Feierabendverkehr beendet sein. Die Veranstalter wollen nicht nur gegen die laufenden Corona-Maßnahmen demonstrieren, sondern auch gegen mögliche Verschärfungen.