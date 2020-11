Hunderte Schülerinnen und Schüler sind im Landkreis Heidenheim und in den bayerischen Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg derzeit in Quarantäne. Das teilten die zuständigen Landratsämter auf SWR-Anfrage mit. Insgesamt 15 Schulklassen mit 265 Schülern und 25 Lehrkräften sind in Neu-Ulm und Vöhringen in Quarantäne. Im Kreis Günzburg sind aktuell neun Klassen und damit mehr als 200 Kinder und Jugendliche aus allen Schulformen wegen bestätigter Corona-Fälle in häuslicher Quarantäne. Außerdem sind im Kreis Heidenheim momentan 56 Schüler und neun Lehrkräfte betroffen. Aus dem Alb-Donau-Kreis und dem Ostalbkreis gibt es derzeit keine Angaben.