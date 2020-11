per Mail teilen

Corona-Folgen bei Evobus in Neu-Ulm: Reisebusse der Marke Setra werden in den nächsten Monaten nicht mehr produziert. Niemand will derzeit mit Bussen verreisen. Wohin geht die Reise bei Setra?

Grund für den Einbruch bei Evobus ist die Krise in der Reisebusbranche. (Archivbild) SWR Volker Wüst

Evobus zieht die Reißleine und schließt die Produktion seiner Marke Setra im Werk in Neu-Ulm vom 1. Dezember an bis voraussichtlich Februar 2021.

Technische Neuerungen, wie etwa verbesserte Filteranlagen für die Innenluft in den Reisebussen, helfen laut Wirtschaftsexperten dem Unternehmen zunächst nicht. Denn in den Einbau von Luftfiltern oder den Kauf neuer, moderner Busse müssten Reiseunternehmen investieren - und das sei in der unsicheren Lage derzeit unrealistisch.

Evobus-Sprecher Jens Arnold beschrieb die Lage gegenüber dem SWR so: Vom Lockdown im Frühjahr kaum erholt, werden Busreisen derzeit erneut ausgebremst und Reisebusse kaum bestellt.

Wie lange sei nicht klar, man fahre "auf Sicht", der Zeitraum Februar nächsten Jahres sei jedoch anvisiert, so Arnold.

Und Till Oberwörder, der Leiter der Bussparte von Daimler, teilte schriftlich weiter mit: "Angesichts der weiteren Ausbreitung der Pandemie rechnen wir in den nächsten Monaten auch mit keiner Erholung."

Setra-Mitarbeiter bei Motorkontrolle im Werk Neu-Ulm Daimler AG

1.200 Mitarbeiter bei Setra in Kurzarbeit

1.200 Mitarbeiter in der Produktion sind bei Setra von Kurzarbeit betroffen, in unterschiedlichem Ausmaß: In der Montage betrage der Arbeitsausfall bis zu 90 Prozent, in der Lackiererei weitaus weniger.

Lichtblick bei Setra: Kein Stellenabbau geplant

2.600 Mitarbeiter arbeiten in Neu-Ulm zunächst weiter. Denn Evobus steht auf zwei Beinen. Außer Reisebussen baut das Unternehmen auch Stadtbusse - in Mannheim. Noch ist das Werk dort ausgelastet, denn die Bestellungen der Kommunen sind längerfristig. Davon profitiert auch Neu-Ulm, denn hier werden die Fahrzeuge aus dem Schwesterwerk lackiert und Sitze gefertigt. Außerdem ist ein Ersatzteillager in Neu-Ulm angesiedelt.

Ein Lichtblick für die Neu-Ulmer Belegschaft: Ein Stellenabbau sei nicht geplant, sagt der Betriebsratsvorsitzende Hansjörg Müller. Es gebe eine Beschäftigungssicherung bis 2024. Das Unternehmen denke aber darüber nach, wie es Kosten senke könne. Im Gespräch seien Altersteilzeitmodelle und freiwillige Vertragsauflösungen.