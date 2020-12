Die Kirchen in Bopfingen (Ostalbkreis) wollen an Weihnachten die Stadt mit einem ökumenischen Gottesdienst beschallen. Dazu findet am Dienstagabend (18 Uhr) eine Probe an der evangelischen St.-Blasiuskirche statt. Man wolle die rings um den Turm der Kirche verlaufende Plattform nutzen und den Gottesdienst sowie ein Konzert des Posaunenchors mit Lautsprechern über die Innenstadt erklingen lassen, so Pfarrerin Carolin Braun zum SWR. Die Kirchen hoffen, dass sich zum Weihnachtsgottesdienst Menschen vor der Kirche versammeln können. Sollte das wegen verschärfter Corona-Auflagen nicht gehen, werde man die Lautsprecher nutzen, um so die Menschen durch die geöffneten Fenster ihrer Wohnungen und Häuser zu erreichen.