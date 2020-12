Schulen in Ehingen und Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) sowie eine Klinik in Dillingen verzeichnen Corona-Ausbrüche. Das teilten die jeweiligen Landratsämter mit. In Dillingen ist die Kreisklinik St. Elisabeth betroffen. Auf einer internistischen Station haben sich bisher sieben Patientinnen und Patienten sowie vier Beschäftigte mit dem Corona-Virus infiziert. Die gesamte Station wurde unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Patientinnen und Patienten wurden ins Krankenhaus Wertingen verlegt. An der Schmiechtalschule in Ehingen sind insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte und eine Betreuungsperson positiv getestet worden. Außerdem ist an einer Schule in Munderkingen eine Lehrkraft infiziert. In beiden Schulen sind jeweils zwei Klassenstufen betroffen.