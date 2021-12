"Corona-Demonstrationen sind Schlag in die Magengrube"

Die Seelsorge-Teams an den Kliniken und Krankenhäusern im Land haben über die Feiertage Notdienste und Besuchsgänge eingerichtet.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger besuchen die Menschen auf den Stationen.

An der Uniklinik Ulm waren die Klinikseelsorge an Heiligabend in verteilten Kleingruppen auf vielen Stationen unterwegs.

Sie sprechen mit Kranken, Angehörigen und Mitarbeitenden.