Corona-Demonstranten behindern Verkehr

Teilnehmende einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen haben am Freitagabend den Verkehr in der Ulmer Innenstadt gestört. Rund 1.500 Menschen zogen vom Münsterplatz über die Hirschstraße zum Hauptbahnhof. Dort versuchten sie, über die Fußgängerüberführung zu gelangen, was die Polizei aber verhinderte. Die Demonstrantinnen und Demonstranten protestierten durch die Weststadt, es gelang ihnen auch eine Straßenbahn zu blockieren. Mit großem Lärmpegel übertönten sie die polizeilichen Lautsprecherdurchsagen zur Allgemeinverfügung der Stadt Ulm und Unwetterwarnungen. Am Donnerstag hatte die Stadt ihre Auflagen für unangemeldete Aktionen verschärft und Alkohol verboten.