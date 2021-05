per Mail teilen

In Kirchheim am Ries im Ostalbkreis gibt es Infektionen mit der brasilianischen Coronavariante. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes dem SWR sagte, sind bislang zwei Fälle mit der Mutation bestätigt. Insgesamt 14 Menschen seien infiziert, sie seien in Quarantäne. Man habe die Situation derzeit unter Kontrolle. Sollten jedoch weitere Infizierte hinzukommen, werde eine Ausgangssperre auch tagsüber nicht ausgeschlossen.