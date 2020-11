Die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern wirken sich auf Bestattungen in Aalen derzeit nicht aus. Die Lage könne sich aber schon morgen ändern, wenn die Regeln präzisiert werden, sagte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung dem SWR. Das betrifft vor allem die Anzahl der Trauergäste. Derzeit dürfen in Baden-Württemberg im Freien 100 Personen an einer Bestattungsfeier auf dem Friedhof teilnehmen. In der Aussegnungshalle bestimmt die Raumgröße die Anzahl der Teilnehmer, der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. Die Hinterbliebenen müssen eine Liste der Trauergäste führen, in der Praxis übernimmt das Bestattungsunternehmen diese Aufgabe. Eine offene Aufbahrung ist grundsätzlich möglich, außer bei einer Infektion des Verstorbenen.