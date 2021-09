Der Landkreis Donau-Ries verzeichnet Corona-Ausbrüche in zwei Seniorenheimen. Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es in einer Senioreneinrichtung in Rain vier Infektionen und in einem Heim in Wemding aktuell acht Infizierte. Die meisten betroffenen Bewohner waren bereits vollständig geimpft, sie zeigen nur milde oder gar keine Symptome.