Arbeitsmarkt erholt sich weiter

Der regionale Arbeitsmarkt hat sich im Februar weiter von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Die Arbeitsagenturen in Ulm, Aalen und Donauwörth melden weniger Arbeitslose als im Vormonat und mehr offene Stellen. Rund 22.900 Arbeitslose gab es im Februar in Ostwürttemberg und in der Region Donau-Iller. Das waren rund 800 weniger als im Vormonat. Dies ist zum Teil saisonal bedingt, so die Agenturen. Erfreulich sei jedoch der Zuwachs bei neuen Stellenangeboten. Mehr als 5.000 offene Stellen, meldet die Ulmer Agentur. Sie liegt damit deutlich über dem Vorjahres- und Vor-Krisen-Niveau. Auch bei der Kurzarbeit sank die Zahl der gemeldeten Betriebe. Dennoch nutzen viele Firmen weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten, so die Mitteilung aus Donauwörth. Flaute herrscht weiter auf dem Ausbildungsmarkt: Die Zahl der Jugendlichen wächst, die ihre Ausbildung verschieben und stattdessen weiterhin die Schule besuchen, ein Studium aufnehmen oder jobben, schreibt die Agentur in Aalen.