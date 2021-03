Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat am Freitag vor übertriebener Sorge in Bezug auf das Coronavirus gewarnt. Im Alb-Donau-Kreis und Ulm gebe es derzeit sechs Fälle, im weiteren Umkreis sind es 15 Fälle.

Neben den sechs Coronavirus-Infizierten im Alb-Donau-Kreis und in Ulm gebe es 60 Menschen, die sich derzeit in häuslicher Isolation befinden, teilte das Landratsamt in einer Pressekonferenz mit.

Das Coronavirus unter dem Mikroskop dpa Bildfunk Foto: picture alliance / Center for Disease Control/Center for Disease Control/dpa

Engmaschige Überwachung der isolierten Bürger

Sie werden engmaschig überwacht, es gebe tägliche, telefonische Kontakte. Das Gesundheitsamt des Kreises könne aber keine Einzelberatung für besorgte Bürger leisten, hieß es weiter. Das sei Aufgabe der niedergelassenen Ärzte. Die Behörde sei dagegen zentral dafür zuständig, die Bürger vor einer Ausbreitung der Infektion zu schützen.

Viele Landkreise meldeten erste Coronavirus-Fälle

Am Freitagvormittag wurde ein erster Coronavirus-Fall im Kreis Biberach bekannt. Ein 43-jähriger Mann zeige nur leichte Symptome. Er befinde sich derzeit in häuslicher Isolation, teilte das Landratsamt in Biberach mit. Am Freitagabende meldete die Behörde einen zweiten Fall.

Im Kreis Neu-UIm gibt es laut Behörde unverändert zwei Fälle. Im Kreis Heidenheim sind es drei, genauso wie im Ostalbkreis.

Pflegekräfte der Virngrundklinik Ellwangen in Quarantäne

Nach dem ersten Corona-Fall im Ostalbkreis waren diese Woche zwei weitere Kontaktpersonen positiv getestet worden, darunter eine 38-jährige Krankenschwester, die an der Virngrundklinik arbeitet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie möglicherweise zwölf Kollegen angesteckt hat, wurden die vorsorglich für 14 Tage vom Dienst freigestellt.

Die St. Anna Virngrund-Klinik in Ellwangen Pressestelle Virngrundklinik

Für die Patienten bestand laut Landratsamt keine Gefahr, sich anzustecken. Wegen des Personalmangels wurde die Intensivstation in Ellwangen vorläufig von acht auf vier Betten reduziert. Dafür wird die Intensivstation in Aalen auf 14 Betten aufgestockt.