Satte 50 Millionen Euro wollte der Autozulieferer Continental in ein Forschungszentrum in Neu-Ulm investieren. Doch seit Freitag ist endgültig klar: Aus den Plänen wird nichts.

Der Autozulieferer Continental baut kein Forschungszentrum in Neu-Ulm. Das hat die Stadt dem SWR am Freitag bestätigt. Die "Südwest Presse" hatte am Freitag zuerst berichtet.

Als Grund nennt Continental Presseberichten zufolge den inzwischen sehr hohen Anteil an Homeoffice-Arbeitsplätzen. Dadurch würden die bestehenden Gebäude an den drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm ausreichen. Die Entscheidung gegen Neu-Ulm werde aber die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht beeinträchtigen.

Der Hannoveraner Autozulieferer Continental wollte ursprünglich für rund 50 Millionen Euro einen Forschungscampus für autonomes Fahren und Fahrassistenzsysteme im Neu-Ulmer Gebiet Illerpark bauen. Geplant war ein fünfstöckiger Gebäudekomplex auf einer Fläche von rund 15.500 Quadratmetern. Bis zu 700 Beschäftigte hätten dort arbeiten sollen.

Die bestehenden Gebäude von Contnental an den drei Standorten in Ulm und Neu-Ulm reichen offenbar aus. SWR Volker Wüst

Continental in wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Der "Wirtschaftswoche" zufolge steckt Continental aber auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Konzern wolle im Geschäftsfeld Automobil jedes Jahr circa 400 Millionen Euro einsparen und dafür unter anderem mehrere tausend Stellen streichen.

Der Verzicht auf den Forschungscampus in Neu-Ulm kommt nicht aus heiterem Himmel. Continental hatte den für Dezember vergangenen Jahres geplanten Spatenstich verschoben. Damals hatte eine Unternehmenssprecherin die hohe Inflation und steigende Energiepreise dafür verantwortlich gemacht.

Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin ist enttäuscht

Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) hat enttäuscht auf die Absage des Autozulieferers reagiert. "Das ist ein herber Schlag nicht nur für die Stadt, sondern auch für die gesamte Region und natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Conti", teilte Albsteiger mit. Die Stadt werde sich allerdings nicht in unternehmerische Entscheidungen einmischen.

Für das vorgesehene Grundstück gebe es bereits mehrere andere Interessenten, sagte eine Sprecherin der Stadt dem SWR. Namen nannte sie nicht.