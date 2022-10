Continental verschiebt Spatenstich in Neu-Ulm

per Mail teilen

Der Automobilzulieferer Continental verschiebt den Spatenstich für sein neues Forschungszentrum in Neu-Ulm. Über den genauen Termin soll nächstes Jahr entschieden werden.

Dem Unternehmen machen vor allem die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise zu schaffen. Eigentlich sollte der Spatenstich im Dezember erfolgen. Jetzt liegt das Projekt vorerst auf Eis. Das Unternehmen will nächstes Jahr über einen neuen Termin für den Start des Neubaus entschscheiden. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem SWR am Dienstag, das neue Zentrum für Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren wird auf jeden Fall kommen.

Forschungszentrum für Fahrassistensysteme und autonomes Fahren: Dieser Neubau sollte 2024 fertiggestellt sein. Continental

50 Millionen Euro wollte der Automobilzulieferer in den Forschungscampus investieren. Die anderen Continental-Standorte in Ulm und Neu-Ulm sollten geschlossen werden, die Mitarbeitenden am neuen Standort zusammengeführt werden. Das berichtete zuerst die "Südwest Presse". Mit insgesamt 700 Mitarbeitern wollte Continental Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren weiterentwickeln. Der Neubau sollte 2024 fertig sein.