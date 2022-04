Continental baut neues Forschungszentrum

Der Automobilzulieferer Continental baut nach eigenen Angaben in Neu-Ulm ein neues Forschungszentrum. 50 Millionen Euro will Continental in den neuen Standort investieren. Im Dezember soll mit dem Bau des Forschungscampus begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. In dem neuen Gebäude will Continental mit insgesamt 700 Beschäftigten Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren weiterentwickeln. Bis dahin sollen die anderen Continental-Standorte in Ulm und Neu-Ulm geschlossen und an dem neuen, zentralen Ort zusammengeführt werden. Aktuell arbeiten bei Continental im Großraum Ulm nach Unternehmensangaben 600 Menschen.

So soll das neue Forschungszentrum des Autmobilzulieferers Continental in Neu-Ulm einmal aussehen (Visualisierung Continental)