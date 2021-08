Am Containerbahnhof in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) sollen Lastwagen künftig teilweise automatisiert fahren. Ein entsprechendes Projekt der Bahn, des Lkw-Herstellers MAN und der Hochschule Fresenius ist am Montag vorgestellt worden. Nach Angaben von MAN-Sprecher Gregor Jentzsch soll der Fahrer den LKW noch zum Containerbahnhof herfahren. Dann soll der Fahrer aussteigen, das Fahrzeug fährt dann selbstständig bis zur Ladebrücke. Dies erleichtere die Arbeit und optimiere die Abläufe des Containerbahnhofs beim Be- und Entladen der LKW.