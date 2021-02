per Mail teilen

Die Comboni-Missionare in Ellwangen hat die Coronapandemie hart getroffen: Vier ältere Mitbrüder sind gestorben. 13 weitere Bewohner hatten sich infiziert. Nun geht es an die Aufarbeitung.

Auch Pater Anton Schneider hatte Corona. Er ist noch immer geschwächt, wie viele der betroffenen Mitbrüder auch. Wie das Virus in die Hausgemeinschaft der Missionare getragen wurde, ist unklar. Es habe Vorkehrungen gegeben, Händedesinfektion und Hygienemaßnahmen im ganzen Haus.

"Wir haben immer Angst gehabt, wehe, da kommt was rein. Dann ist es wirklich schlimm. Wir waren immer drauf gefasst, und wie es dann gekommen ist...vielleicht doch nicht." Pater Anton Schneider

Die vier verstorbenen Missionare waren schon älter und gesundheitlich angeschlagen. Im Ellwanger Comboni-Haus verbringen Padres und Brüder aus ganz Deutschland ihren Lebensabend. Ein ganzes Stockwerk ist praktisch ein Seniorenheim. Gerade deshalb hatte sich die Situation abrupt zugespitzt. Auch deswegen, weil Pflegekräfte positiv getestet wurden und nicht mehr arbeiten konnten.

Pater Anton Schneider und Pater Reinhold Baumann im Comboni-Haus in Ellwangen SWR Frank Polifke

"Wir fühlen uns natürlich auch als Familie. Die normalen Familien sind auch beieinander, sitzen auch am Tisch, und so weiter." Pater Reinhold Baumann

Glück im Unglück: Eine Ärztin hilft. Eine Ordensschwester, die gerade Urlaub hat, springt ebenfalls ein, hilft Tag und Nacht. Den meisten Mitgliedern der Hausgemeinschaft geht es wieder besser. Aber einiges hat sich laut Pater Anton Schneider verändert in dem Missionshaus neben der Ellwanger Stadthalle: Nicht so sehr im häuslichen Miteinander. Eher bei der Arbeit.

Arbeit in den Missionsstationen ist coronabedingt nur eingeschränkt möglich

In der Missionsprokura etwa, dem Verwaltungszentrum der Missionsstationen in Afrika und Lateinamerika. Die haben sich ziemlich stark abgeschottet, damit nicht gleich jeder herein kommen kann. Auch die Missionsarbeit im Ausland ist durch Corona stark eingeschränkt. Die Padres bleiben gerade, wo sie sind.

Der Coronaausbruch soll aufgearbeitet werden

Der Coronaausbruch in Ellwangen muss aufgearbeitet werden, sagt Pater Schneider. Wo Schwächen sind, wo noch nachgebessert werden muss. Damit die Gemeinschaft gut aus der Pandemie herauskommt.