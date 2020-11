per Mail teilen

Der Kreis Neu-Ulm hat für die zwölf kreiseigenen Schulen 340 CO2-Messgeräte angeschafft. Wird zuviel CO2 gemessen, zeigt das Gerät Rot, dann muss gelüftet werden, so ein Sprecher des Landratsamtes. Diese Anzeigen sollen gerade in den Wintermonaten helfen, ausreichend zu lüften. Die Kosten für die Messgeräte betragen rund 35.000 Euro. Nach den Weihnachtsferien will das Landratsamt dann Luftreinigungsgeräte anschaffen. Die 50 Geräte seien für Klassenräume gedacht, die sich nicht gut lüften lassen, hieß es weiter. Die Kosten für beide Investitionen trägt laut Landratsamt der Freistaat Bayern.