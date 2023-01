Darts-Spieler Gabriel Clemens tritt in Neu-Ulm an

Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens hat seinen ersten Auftritt nach der Weltmeisterschaft in Neu-Ulm. Am Donnerstag kommt er zu einem Turnier in die Ratiopharm Arena.

Das Finale bei der Darts-WM in London hat Gabriel Clemens knapp verpasst. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem 39-jährigen "German Giant" nicht. Am Donnerstag tritt er bei einem Turnier in Neu-Ulm an. Das hat der Veranstalter der "Schwaben Darts Gala" mitgeteilt.

Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens hat seinen ersten Auftritt nach der Weltmeisterschaft in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm. (Archivbild) IMAGO IMAGO / Action Plus

Auch Michael van Gerwen in Neu-Ulm dabei

Neben Clemens sind weitere Weltklasse-Spieler dabei. Angekündigt haben sich der Niederländer Michael van Gerwen, der im Finale der Darts-Weltmeisterschaft steht, und der noch amtierende Weltmeister Peter Wright aus Schottland. Für die Veranstaltung gibt es nur noch wenige Restkarten.

Die Veranstaltung in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm findet nach 2022 zum zweiten Mal statt. Die erste Ausgabe sei ausverkauft und ein voller Erfolg gewesen, so der Veranstalter.