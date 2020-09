per Mail teilen

Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) ist seit 1. Mai Bürgermeisterin in Senden (Kreis Neu-Ulm). Den Start hat sie inzwischen gemeistert, trotz Corona und Konflikten ihres Vorgängers mit dem Stadtrat.

SWR: Was hat Sie in den ersten Monaten ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin mehr beschäftigt - Corona oder das Friedenstiften im Stadtrat?

Claudia Schäfer-Rudolf: Corona war etwas, mit dem habe ich gestartet. Ich wusste, wir haben sehr große Herausforderungen. Ich weiß aber auch, Herausforderungen kann man nur gemeinsam meistern. Da kommt jetzt beides zusammen. In Krisenzeiten merkt man umso mehr, wie sehr man die Zusammenarbeit braucht. Deswegen war von Anfang an mein Fokus darauf, dass wir einen Neustart hinlegen, gemeinsam in die Zukunft schauen und gemeinsam diese Krise meistern.

Der Stadtrat hat sich früher von Ihrem Vorgänger oft schlecht informiert gefühlt und auch, dass er als Gremium nicht ernst genommen wird in der Debatte. Wie versuchen Sie, solche Konflikte zu vermeiden?

Ich habe das damals als Stadträtin selber mitbekommen und versuche, mich jetzt in die Rolle der Kollegen hineinzuversetzen. Wir tauschen uns sehr oft aus. Ich versuche, ansprechbar zu sein auf allen Kanälen. Die Stadträte haben auch alle meine private Handynummer. Ich habe immer gesagt: Man kann nur so gut entscheiden, wie man informiert ist.

Sie sind Journalistin von Beruf. Nehmen Sie daraus etwas mit, um vielleicht gerade die Kommunikation professionell zu gestalten?

Als Journalist kann man eigentlich nur dann arbeiten, wenn sich das Gegenüber öffnet und ein gewisses Vertrauen da ist. Sonst erzählen die Leute einem ja nichts. Genau dieses Vertrauen im Umgang mit anderen braucht man in der Politik dringend. Da gibt es viele Parallelen, die ich auch nutze.

Viele Kommunen haben wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen erlitten, wie sieht das für Senden aus? Gibt es da Dinge, die sie jetzt erstmal verschieben müssen?

Ich wusste von vornherein, dass wir finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet sind. Da kam jetzt Corona nur obendrauf. Die Herausforderungen, die Aufgaben, die in den nächsten Jahre auf uns zukommen, daran hat sich nichts verändert. Das sind alles Pflichtaufgaben, beispielsweise im Bereich Bildung und Betreuung. Wir brauchen Kindergartenplätze, die Grundschulen sind viel zu klein. Wir haben eine völlig marode Schulsporthalle. Jetzt geht es um die Frage: Wie können wir eine realistische Finanzplanung für die nächsten Jahre vorlegen? Und die wird natürlich mit neuen Schulden verbunden sein.