Shoppen mit Stempel und 2G-Nachweis: Ulmer City Pass soll lange Schlangen verhindern

Mit der Stempel-Lösung soll Kunden das Weihnachtsshopping in Ulm ab Freitag erleichtert werden. Der 2G-Nachweis muss dann nur noch einmalig gezeigt werden. In Aalen gibt es eine andere Lösung.

Es ist schon mühsam, in diesen Tagen shoppen zu gehen. An jedem Geschäftseingang wird gesucht, es werden Impf- und Testnachweise hervorgekramt, gezeigt, gescannt, geprüft. Damit soll ab Freitag zumindest in Ulm Schluss sein: Das Ulmer City Marketing hat sich eine Aktion ausgedacht, durch die Kundinnen und Kunden ihren Nachweis nur noch ein Mal zeigen müssen, dann erhalten sie einen Stempel.

Hoffnung auf mehr Kundschaft

In allen weiteren Geschäften brauchen die Weihnachtsbummler dann nur noch ihren Stempel vorzuzeigen: eine massive Erleichterung bei der 2G-Regel - und dafür hat das Sozialministerium jetzt grünes Licht gegeben, wie das Ulmer City Marketing mitteilt. Es erhofft sich davon mehr Kunden in der Stadt.

Ulmer City Pass soll Überprüfung der 2G-Regel erleichtern Pressestelle Ulmer City Marketing e.V.

„Wir freuen uns sehr, dass wir vom Sozialministerium nun die Freigabe dafür erhalten haben."

"Bändelkonzept" in Aalen erfolgreich

Auch in Aalener Einzelhandelsgeschäften soll man trotz 2G-Auflagen einfacher einkaufen können. Dort führte der Innenstadtverein "Aalen City aktiv" (ACA) am 10.Dezember das so genannte "Bändel-Konzept" ein: Wer seinen Geimpft- oder Genesen-Nachweis im ersten Geschäft vorzeigt, bekommt ein Armbändchen und kann damit auch in den anderen ACA-Geschäften einkaufen, ohne erneut überprüft zu werden. Damit habe man ein Kontrollinstrument, das der Kundschaft und den Beschäftigten einiges erleichtere, so ein ACA-Sprecher. "Es kommen wieder mehr Leute zum Einfkaufen. Die Menschen sind entspannter und haben wieder mehr Spaß beim Einkaufen", so der Sprecher weiter.

Wer diesen roten Bändel am Arm hat, kann zusammen mit seinem Impf- oder Genesenennachweis in Aalen einfacher shoppen gehen. SWR Frank Polifke

Breite Akeptanz des Stempels im Ulmer Handel

In Ulm gibt es in der Innenstadt und im Blautalcenter insgesamt 13 Anlaufstellen, in denen Kundinnen und Kunden den "Ulmer City Pass"-Stempel bekommen. Akzeptiert wird er in fast allen Geschäften. Dort zeigen die Einkaufenden den Stempel vor und können ohne weiteres eintreten. Vorab war auch eine Bändchen-Lösung im Gespräch, die Stempellösung sei aber weniger fälschungsanfällig und umweltfreundlicher, weil weniger Müll anfalle, so das Ulmer City Marketing.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch begrüßt die Einführung. Der Stempel mache den Besuch der Innenstadt unkomplizierter, so Czisch. Er ruft dazu auf, statt beim Online-Händler, lieber beim Einkaufsbummel Weihnachtsgeschenke zu kaufen.