Bei den einen steht der Weihnachtsbaum schon geschmückt im Wohnzimmer. Andere sind noch auf der Suche nach dem perfekten Baum auf den Plantagen rund um Ulm. Was ist besonders gefragt?

Das Geschäft mit Christbäumen ist in der Woche vor Heiligabend noch in vollem Gange. Auf der Plantage von Familie Glöckler bei Neu-Ulm bekommt ein Christbaum seinen letzten Schliff. Der Stumpf wird so zugesägt, dass er später ideal im Ständer befestigt werden kann.

"Das war Liebe auf den ersten Blick."

Familie Richna hat den Richtigen gefunden. Nicht zu breit, nicht zu dicht und asymmetrisch: "Das ist für unsere Raumverhältnisse ideal. Das war Liebe auf den ersten Blick."

2,20 Meter hoch und schlank - so stellen sich viele den idealen Christbaum vor. SWR Jannik Volz

Das ist der Favorit unter den Weihnachtsbäumen

Fast immer falle die Wahl auf eine Nordmanntanne. Es gebe keinen anderen Baum, der dieser Art das Wasser reichen könne, sagt Anton Glöckler. Er seufzt allerdings darüber, dass fast nur eine Größe gefragt ist: 2,20 Meter hoch und schlank. Irgendwann seien diese Bäume ausverkauft: "Dann gibt es halt noch Bäume, 1,60 Meter hoch und etwas breiter."

Mit dem Verkauf ist Glöckler bis jetzt zufrieden, auch wenn er in den letzten beiden Jahren mehr Kundschaft hatte. Keiner konnte in Urlaub fahren, der Baum habe einen anderen Stellenwert gehabt.

"Wir haben in der Corona-Zeit mehr Christbäume verkauft, weil alle daheim waren."

Die Preise für Weihnachtsbäume sind nach Angaben der Händler wegen der Energiekosten leicht gestiegen. SWR Jannik Volz

Preise sind nur leicht gestiegen

Traditionell werden in den Tagen vor Heiligabend noch viele Bäume verkauft. Auch auf dem Hof von Michael Mack in Langenau ist gerade Hochsaison. Die Preise für die Christbäume seien im Vergleich zum Vorjahr wegen der Energiekrise leicht gestiegen.

Mack geht nicht davon aus, dass dies Auswirkungen auf die Kundschaft hat. Am Weihnachtsbaum würden die Menschen nicht sparen, auch wenn sie weniger Geld zur Verfügung hätten.