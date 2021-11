Im Rammensteinbad in Nattheim (Kreis Heidenheim) hat es am Mittwochabend einen Gasalarm gegeben. Die Feuerwehr stellte fest, dass in einem Raum aus einer beschädigten Chlorgasflasche Gas austrat. Sie versiegelte die Flasche, die laut Polizeibericht nun von einer Spezialfirma abgeholt wird. Verletzt wurde niemand. Das Schwimmbad hatte bereits geschlossen. Das Bad öffnet regulär am Freitag wieder.