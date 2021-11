Chanukka-Kerzen im Innenministerium angezündet

Der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik hat gemeinsam mit Polizeirabbiner Moshe Flomenmann und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montagabend Chanukka-Kerzen im baden-württembergischen Innenministerium in Stuttgart angezündet. Chanukka erwecke Hoffnung, Mut und Zuversicht, sagte Strobl. Es sei immer wichtig, sich für eine Gesellschaft ohne Antisemitismus einzusetzen. Jüdisches Leben bereichere die Gesellschaft. Mit Chanukka feiern Jüdinnen und Juden ein achttägiges Lichterfest in Erinnerung an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem vor fast 2.200 Jahren. Während der acht Tage von Chanukka werden jeweils nach Sonnenuntergang acht Kerzen nacheinander angezündet.