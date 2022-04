Kiesewetter fordert mehr Waffen für die Ukraine

Der Aalener CDU-Bundestagsabgeordnete und Außenpolitik-Experte Roderich Kiesewetter fordert schnelle und umfangreiche Waffenlieferungen in die Ukraine. Kiesewetter kritisierte am Montagabend im ZDF Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lambrecht für deren zögerliche Haltung. Deutschland und die Bündnispartner dürften nicht warten, bis die Ukraine den Krieg verliere, so Kiesewetter: "Die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit. Mit dem Ukraine-Krieg wäre das russische Streben noch nicht zu Ende. Es geht dann gegen Moldau, gegen das Baltikum." Man müsse ganz klar auch der Bevölkerung sagen, dass noch furchtbare Eskalationen möglich sind. Deshalb müsse der Krieg mit Waffenlieferungen so früh wie möglich beendet werden.