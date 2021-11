Catherine Rommel will bei OB-Wahl in Aalen antreten

Catherine Rommel, die Adoptivtochter des früheren Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommel und Enkelin des Generalfeldmarschalls Erwin Rommel, will Oberbürgermeisterin in Aalen werden.

Am kommenden Freitag will Catherine Rommel ihre Bewerbung offiziell im Aalener Rathaus abgeben. Das hat sie am Wochenende dem SWR mitgeteilt. Die 56-Jährige ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und nach eigenen Angaben "mit der Kommunalpolitik aufgewachsen". Sie ist im Bezirksbeirat in Stuttgart-Sillenbuch aktiv, wo sie auch lebt, und arbeitet als Kommunalberaterin für Städte, Gemeinden und Landkreise. Seit April ist sie außerdem Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbands Konstanz in Singen.

Kommunalpolitik vom Vater gelernt

Ihren Vater habe sie bereits in jungen Jahren begleitet. "Von ihm habe ich gelernt, was einen guten Oberbürgermeister ausmacht: Zuhören!", so Catherine Rommel. Für sie sei es besonders wichtig zuzuhören und jede Sorge ernst zu nehmen. "Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt."

Wahlkampftour von Catherine Rommel soll Pfingsten starten

Während der Pfingstferien will sie eine "Zuhörtour" durch die Aalener Teilorte und die Kernstadt unternehmen: "Ich habe viele Ideen für Aalen, aber ich möchte wissen, was den Aalenerinnen und Aalenern wichtig ist. Ihre Ideen und meine Ideen sollen zusammen in mein Wahlprogramm einfließen", meint Rommel. Wichtig sei ihr der Zusammenhalt nach Corona und die Wiederbelebung der Innenstadt und der Teilorte.

Unterstützung durch die Aalener CDU

Rommel wird durch die Aalener CDU unterstützt. Sie möchte sich nach eigenen Angaben aber breiter aufstellen. In der Kommunalpolitik arbeite man nicht nur als "Parteisoldatin", meint die 56-Jährige. Der Kreisfrauenrat Ostalb teilt in einer Stellungnahme mit, man werde "mit Interesse verfolgen, ob eine Frau in Aalen Chancen habe". Es wäre dann, so der Kreisfrauenrat weiter, "tatsächlich erst die 5. Bürgermeisterin bzw. die 1. Oberbürgermeisterin im Ostalbkreis. Wir haben 42 Städte und Gemeinden da schadet es nichts, wenn eine weitere Frau gewählt würde, die Fünfte ja dann erst."

Familiäre Bezüge zu Aalen

Catherine Rommels Familie hat Bezüge zu Aalen. Ihr Großvater, Erwin Rommel, wurde zwar in Heidenheim 1891 geboren. Er ist jedoch in Aalen aufgewachsen und besuchte von 1900 bis 1908 die damalige Lateinschule, das heutige Schubart-Gymnasium. Bekannt wurde Rommel als "Wüstenfuchs" im Zweiten Weltkrieg. Seine Rolle während der Nazi-Zeit ist umstritten. Dies führte auch in Aalen zu Diskussionen, weil eine Straße nach ihm benannt ist.

Jetzt sieben Bewerber um Oberbürgermeisteramt

