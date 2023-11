per Mail teilen

Nach fünf Jahren Carsharing "SWU2go" der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm zeigt sich: Das Angebot ist vor allem in und um die beiden Städte gefragt - im ländlichen Raum weniger.

Das Carsharing-Angebot "SWU2go" der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) gibt es nun seit rund fünf Jahren. Seit dem Start wurden in den beiden Städten Ulm und Neu-Ulm sowie im Alb-Donau-Kreis und Landkreis Neu-Ulm zum Carsharing E-Autos samt Ladesäule zur Verfügung gestellt. Doch wie läuft das Angebot?

SWU2go vor allem in und um Ulm und Neu-Ulm gefragt

Auf SWR-Anfrage zeigen sich die SWU sehr zufrieden. 46 Standorte gibt es aktuell, sechs weitere werden derzeit umgesetzt, acht sind in Planung.

Genaue Zahlen dazu, welche Standorte gut laufen und welche weniger gut, will der Unternehmenssprecher aus Wettbewerbsgründen nicht nennen, doch soviel stellt er klar: Vor allem in und um die beiden Städte ist das Carsharing gefragt. Musterbeispiele seien die Standorte in der Ulmer Wilhelmstraße und der Wörthstraße. Deswegen habe sich auch der Schwerpunkt der SWU auf Innenstadtbereiche verlagert. Das zeigt sich allein daran, dass sich die sechs Standorte, die derzeit umgesetzt werden, alle im Stadtgebiet Neu-Ulm befinden.

Carsharing mancherorts wieder eingestellt

Im ländlichen Raum könne die Nachfrage dagegen besser sein, so der Sprecher. Mancherorts sei ein Weiterbetrieb nicht wirtschaftlich gewesen. Dort habe man den Gemeinden angeboten, das Carsharing über einer Zuzahlung der Gemeinde weiterzuführen, dies sei jedoch abgelehnt worden. An den Standorten wurden die Autos abgeholt, die Ladesäulen stehen aber weiter für die öffentliche Nutzung zur Verfügung.