Am Samstag starten die Stadt Langenau und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ein neues Carsharing-Angebot mit Elektrofahrzeugen. Unter dem Namen „nauMobil“ werden in der Stadt und den Ortsteilen sieben Autos bereitgestellt. Das Mietsystem könne eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot und vielleicht sogar ein Ersatz zum Zweitwagen sein, sagte Langenaus Bürgermeister Daniel Salemi im Vorfeld. Mit Langenau bieten die Stadtwerke ein E-Car-Sharing-System in insgesamt 26 Kommunen an, teilten die Stadtwerke mit.