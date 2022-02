Ein 31-jähriger Mann hat in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm offensichtlich einen professionellen Cannabisanbau betrieben. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge bei der Wohnungsdurchsuchung zahlreiche Cannabispflanzen, Trocknungszelte sowie Messer und Armbrüste sichergestellt. Der Mann war Schleierfahndern der Polizei am Wochenende am Bahnhof in Senden aufgefallen, als er Marihuana bei sich hatte.