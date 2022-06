Kulturbetrieb "Eden" wehrt sich gegen Anschuldigungen von Verein

Der Betreiber eines Kulturbetriebs aus Ulm wehrt sich mit Hilfe eines Anwalts gegen einen Verein, der gegen Lärm in der Stadt einsteht. Der Verein "Leben in der Stadt" hatte auf seiner Homepage dem Wirt des "Eden" vorgeworfen, dauerhaft gesetzliche Regeln missachtet zu haben. Darunter Lärmbelästigung, Verschmutzung und Beschädigungen durch dessen Kundschaft. Der Gaststätte drohe dadurch ein erheblicher Reputationsverlust sowie ein bedeutender wirtschaftlicher Schaden, heißt es in dem Anwaltsschreiben, das dem SWR vorliegt. Der Verein hat den Textbeitrag mittlerweile von seiner Homepage genommen. Für kommenden Freitag planen Kulturschaffende aus Ulm und Anhängerinnen und Anhänger des "Eden" eine Demonstration in Ulm, gegen den Verein "Leben in der Stadt" und für eine diverse und lebendige Stadtkultur.