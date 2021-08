per Mail teilen

Das Bundeswehrkrankenhaus Ulm (BWK) behandelt erneut Soldaten aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Am Dienstagabend sind vier Verwundete in Empfang genommen worden.

Das BWK Ulm geht von einer längeren Behandlungszeit der Männer aus. "Es kann mehrere Monate dauern", so ein behandelnder Arzt. Die Soldaten leiden unter den Folgen von Operationen, wie Wundheilungsstörungen oder Fehlstellungen.

15 verletzte Soldaten aus der Ukraine nach Deutschland gebracht

Insgesamt kamen am Dienstag 15 Soldaten nach Deutschland, die in Ulm und anderen Bundeswehrkrankenhäusern behandelt werden. Teilweise wurden sie in den vergangenen Wochen bei Einsätzen im umkämpften Osten der Ukraine verletzt. Bei einigen liegen die Verwundungen aber auch bereits sechs Jahre zurück.

Seit drei Jahren kommen immer wieder ukrainische Soldaten nach Ulm. Das BWK ist spezialisiert auf die Folgen von Kriegsverletzungen. Darunter fallen Schussverletzungen, Verletzungen durch Explosionen oder komplizierte Knochenbrüche. Zuletzt waren im Oktober 2020 eine Soldatin und sechs Soldaten mit teilweise schweren Kriegsverletzungen ins BWK Ulm eingeliefert worden.