Das Wirbelsäulenzentrum am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ist jetzt als Zentrum mit Maximalversorgung ausgezeichnet worden. Das bedeutet laut einer Mitteilung des BWK, dass jährlich mehr als 600 schwierige Eingriffe an der Wirbelsäule durchgeführt werden. Außerdem wird ein breites Spektrum von Therapien angeboten. Ulm hat damit nach Stuttgart das zweite Wirbelsäulenzentrum mit Maximalversorgung in Baden-Württemberg.