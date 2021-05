per Mail teilen

Die BW-Bank schließt auch die Filialen ihres Tochterunternehmens LBBW in Heidenheim und Schwäbisch Gmünd. Dies ist Teil der Neuausrichtung des Privatkundengeschäfts der BW-Bank bis Ende 2022. Hintergrund ist die Konzentration auf Online-Banking. Die Filiale in Bierbach wird zu einer reinen Beratungsstelle, teilte die BW-Bank am Montag weiter mit. Von derzeit 100 Zweigstellen im Land sollen bis Ende des kommenden Jahres 59 übrigbleiben.